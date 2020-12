Romania: premier Citu, primo vaccino anti Covid resterà momento storico nella storia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il momento della prima somministrazione del vaccino contro il coronavirus in Romania è "storico" e resterà un "riferimento" per il Paese nella lotta alla pandemia. Lo scrive su Facebook il primo ministro romeno, Florin Citu, commentando la vaccinazione della prima persona in Romania: una infermiera dell'ospedale Matei Bals di Bucarest che è stata in prima linea sin dall'inizio della pandemia in un reparto Covid-19. "La prima persona vaccinata contro Covid-19 in Romania e un momento storico e di riferimento per il nostro Paese, nella lotta al virus che ha rapito troppe vite in tutto il mondo! Mihaela Anghel, infermiera dell'équipe che ha rilevato il primo paziente confermato con Sars-CoV-2 nel nostro paese ha ricevuto il primo vaccino contro Covid-19. Dopo 10 mesi dal primo caso di infezione in Romania, inizia la lotta attraverso la quale possiamo ritrovare la nostra vita normale", sottolinea Citu. "La vaccinazione è sicura, volontaria e non obbligatoria e non verranno imposte restrizioni a coloro che non sono vaccinati. La vaccinazione contro Covid-19 è il modo più veloce e sicuro per gestire e limitare la pandemia. La vaccinazione, insieme al rispetto delle misure per prevenire e combattere gli effetti della pandemia, anche a Natale e Capodanno, ci dà la possibilità di tornare alla normalità", ha proseguito il premier ricordando che ieri la Romania ricevuto le prime 10mila dosi di vaccino e riceverà circa 140mila dosi a settimana. "La Romania beneficerà di circa 10 milioni di dosi di vaccino. I primi passi nella campagna di vaccinazione sono stati finora impeccabili e sono sicuro che questa campagna continuerà molto bene in futuro", ha concluso Citu. (Rob)