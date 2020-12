Milleproroghe: Romeo (Lega), al Senato correggeremo norma su proroga sfratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega a palazzo Madama, Massimiliano Romeo, interviene sulla proroga degli sfratti inserita nel decreto Milleproroghe. "Ancora una volta", evidenzia il parlamentare in una nota, "assistiamo a una proroga degli sfratti: una norma che al Senato faremo in modo di correggere. Non è giusto addossare ai piccoli proprietari, che con mille sacrifici hanno acquistato una casa, il peso di un mancato pagamento dell'affitto. La proprietà privata deve essere difesa". L'esponente leghista aggiunge: "Certo questo governo deve pensare a misure per tutelare e aiutare chi ha perso il lavoro e magari non riesce più a pagare l'affitto senza far ricadere questa difficoltà sui proprietari di casa. Non vogliamo innescare guerre tra poveri: il governo si faccia carico di quest'emergenza". (Com)