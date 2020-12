Covid: Meloni, perché De Luca è stato vaccinato oggi? Italiani pretendono immediata chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ricorda che "Conte, Speranza e Arcuri ci hanno ripetuto ogni giorno che le prime dosi del vaccino sarebbero state riservate agli operatori sanitari e agli anziani delle Rsa (Residenze sanitarie assistenziali). Principio giusto e sacrosanto. Fratelli d'Italia - continua la parlamentare su Facebook - rivolge però una domanda semplice al governo e pretende una risposta altrettanto semplice: perché il governatore della Campania De Luca è stato vaccinato oggi? Perché non ci risulta che De Luca sia un operatore sanitario o sia ospitato in una casa di riposo. C'è qualcosa che non sappiamo? Esiste una corsia privilegiata per i politici di sinistra? Gli italiani - conclude Meloni - pretendono immediata chiarezza".(Rin)