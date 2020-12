© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arrivo del vaccino cambia tutto nella nostra battaglia contro il Covid-19, con buona pace dei no Vax di ieri e di oggi. Adesso non possiamo perdere nemmeno un minuto: correre, correre, correre per dare il vaccino a tutti. Tutto il resto sono solo stanche chiacchiere". Lo afferma su Facebook il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)