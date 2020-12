Legge Bilancio: Bonetti, introduce per la prima volta assegno unico e universale per ogni figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, afferma: "In Aula alla Camera a rappresentare il governo in questa ultima domenica del 2020, che vede il Parlamento impegnato sulla legge di Bilancio. La lotta al virus è la priorità e per sconfiggerlo è necessario anche gettare con visione e con decisione le basi per il nostro futuro, che corrisponde a quello dei nostri figli". L'esponente dell'esecutivo aggiunge su Facebook: "Questa legge di Bilancio introduce per la prima volta nel nostro ordinamento l’assegno unico e universale per ogni figlio, una misura a sostegno delle famiglie e per investire sui nostri figli fino all’età adulta. È, questo, un nuovo patto tra Stato e famiglie, che riconosce il valore delle future generazioni e sceglie di investire su di loro. È una legge di Bilancio che fa molto anche per promuovere il lavoro delle donne, per garantire parità e diritti, per proteggere le donne dalle molte forme della violenza, per dare ai padri più tempo e condivisione della cura dei figli". Per Bonetti, "sono misure a cui abbiamo lavorato insieme ai gruppi parlamentari di maggioranza, a partire da quelli di Italia viva, che ringrazio per il sostegno, ed è un risultato reso possibile anche dal dialogo proficuo con l'opposizione, come è avvenuto per l’assegno universale, approvato da tutte le forze politiche. Questi risultati ci incoraggiano a mettere ancora più impegno nella direzione che abbiamo tracciato in questo 2020. Un impegno che ho assunto e che porto con me ogni giorno, insieme alle speranze, ai desideri, ai diritti delle cittadine e dei cittadini - conclude Bonetti - che abbiamo l'onore grande di rappresentare". (Rin)