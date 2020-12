Roma: Ama, raccolta rifiuti come da programma in tutti i quadranti della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle giornate festive di Natale, Santo Stefano e oggi, domenica 27, "i servizi di igiene urbana, compresa la raccolta dei rifiuti, sono stati svolti, come da programma, in tutti i quadranti cittadini". Lo si legge in una nota di Ama. Anche le aree di Montesacro, Garbatella, S. Paolo, Marconi, Portuense, Testaccio, e Tufello "sono state oggetto di interventi mirati di raccolta e pulizia. Tecnici e preposti territoriali della Municipalizzata Capitolina per l’Ambiente sono comunque al lavoro, senza soluzione di continuità, per monitorare tutto il territorio cittadino in modo da predisporre eventuali interventi ove necessario, sanando anche l’abbandono, ad opera alcuni incivili, di rifiuti su strada. Assieme a dirigenti, "funzionari e tecnici - sottolinea l’Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis- stiamo verificando lo stato del servizio su tutto il territorio della città praticamente senza sosta da 72 ore”.(Com)