Legge Bilancio: D'Attis (FI), Forza Italia decisamente contraria a patrimoniale, serve riduzione sistemica tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Mauro D'Attis, intervenendo nell'Aula di Montecitorio sulla legge di Bilancio, ha affermato: "FI è decisamente contraria alla patrimoniale, a qualsivoglia appesantimento del carico fiscale sugli italiani. Piuttosto, così come sottolineato da sempre dal presidente Berlusconi, la nostra economia ha bisogno di uno shock fiscale, di una Flat tax al livello più basso possibile, di una moratoria fiscale per tutto l'anno". Il parlamentare ha aggiunto: "Stiamo vivendo uno dei momenti peggiori della nostra storia recente ed è inconcepibile che qualcuno in quest'Aula voglia intervenire con l'imposizione di nuove tasse sul patrimonio. Semmai il buon senso, prim'ancora che altre valutazioni di carattere economico, suggerisce il contrario: per ripartire bisogna fare leva sulla riduzione sistemica dell'imposizione fiscale, al fine di stimolare gli investimenti privati, gli unici - ha concluso D'Attis -in grado di garantire quella crescita continua che si traducono in più posti di lavoro e maggiore ricchezza". (Rin)