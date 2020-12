Covid: sindaco Galimberti, oggi giorno speciale, battaglia ancora lunga ma siamo su buona strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono giorni ordinari, che scorrono via rapidi e senza lasciare quasi memoria. E poi ci sono giorni speciali, come oggi. In questa domenica a cavallo tra Natale e Capodanno, segniamo un punto nella battaglia contro il Covid19. Ne usciremo, ne sono sempre stato convinto". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Varese Davide Galimberti in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Oggi abbiamo un alleato in più - ha aggiunto - inizia la campagna vaccinale più estesa di sempre in Europa. La battaglia è ancora lunga ma siamo sulla buona strada! Avanti tutta, distanti ma sempre uniti. Buona domenica d’inverno, oggi vediamo un piccolo grande spiraglio per il nostro futuro. (com)