Cina: Hrw, autorità hanno intensificato arresti arbitrari di giornalisti e attivisti

- Le autorità cinesi hanno intensificato le detenzioni arbitrarie di giornalisti e attivisti che informano sulla pandemia Covid-19 e altre questioni, o criticano il governo. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw). "Il governo cinese sembra non aver imparato nulla dalla sua repressione delle informazioni dopo lo scoppio del Covid-19", ha detto Yaqiu Wang, ricercatore per la Cina di Hrw. "La detenzione di giornalisti e attivisti non farà scomparire i veri problemi della Cina”. "La sfilza di detenzioni di coloro che si pronunciano ostacolerà ulteriormente il flusso di informazioni sulla situazione in Cina", ha detto Wang. "I governi di tutto il mondo dovrebbero fare pressioni su Pechino affinché rilasci immediatamente giornalisti e attivisti detenuti ingiustamente”. Dall'inizio di dicembre, denuncia l’Ong, le autorità hanno effettuato nuove detenzioni di giornalisti e attivisti senza fornire alcuna informazione credibile che suggerisse che queste persone hanno commesso reati punibili legalmente. (Nys)