Covid: von der Leyen, presto vaccini per tutti gli Stati Ue

- L'Unione europea avrà presto abbastanza dosi di vaccino contro il coronavirus per tutti gli Stati membri. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sul suo profilo Twitter commentando l'avvio in tutta Europa della campagna di vaccinazione anti Covid dopo che tutti i Paesi hanno ricevuto i primi lotti del vaccino sviluppato dalla società farmaceutica statunitense Pfizer e dalla tedesca BioNTech. "Oggi i primi europei si stanno vaccinando contro la Covid-19. Sono commossa nel vedere persone che portano il vaccino ovunque nell'Ue. Da Madrid a Parigi, da Atene a Riga. Per prima cosa proteggiamo i più vulnerabili. Presto avremo dosi sufficienti per tutti noi", ha scritto von der Leyen. L'Agenzia europea del farmaco potrebbe prendere in considerazione una domanda di autorizzazione per il vaccino di Moderna il 6 gennaio. (Beb)