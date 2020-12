Scuola: Vacca (M5s), De Luca minaccia di non riaprire contro indicazioni scienziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Vacca, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Cultura alla Camera, afferma: "Il presidente della regione Campania ha detto che non intende riaprire le scuole il 7 gennaio. Ormai è chiaro: De Luca vuole il primato europeo, al negativo, sulle scuole, dato che dall'inizio dell'emergenza le ha tenute aperte per poche settimane, creando danni gravissimi a studenti e studentesse". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Proprio pochi giorni fa le Regioni italiane hanno firmato un'intesa col governo, insieme a Comuni e Province che prevede la riapertura, e che a quanto pare De Luca fa finta di ignorare. Avrà mica firmato a sua insaputa? Le sue dichiarazioni, tra l'altro, arrivano proprio quando l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in un rapporto molto dettagliato ha affermato che 'il ritorno nelle aule scolastiche a metà agosto non appare essere stato un motore di contagio nella seconda ondata di casi osservata in molti Stati europei ad ottobre'". Per l'esponente del M5s, "quello dell'Ecdc è l'ultimo di una serie di analisi giunte tutte alla medesima conclusione. Per la Campania emerge con chiarezza come la chiusura delle scuole non abbia affatto contribuito alla diminuzione dei contagi nella popolazione generale della Regione. A ciò si aggiunge la sua vaccinazione di oggi nonostante, a quanto pare, non fosse in lista per la somministrazione. Se fosse confermata, sarebbe una notizia davvero molto grave, uno schiaffo al senso di rispetto di tutti gli italiani per gli operatori sanitari, che hanno dappertutto la priorità. Per De Luca - conclude Vacca - è più importante la solita propaganda o l'indicazione che viene dagli scienziati?". (Com)