Covid: assessore Lazio, obiettivo simbolico raggiunto con vaccinazioni Spallanzani

- "L'obiettivo simbolico del V-day con le 130 vaccinazioni presso l'Istituto Spallanzani è stato raggiunto. Il vaccino anti Covid-19 è stato eseguito sugli operatori sanitari dell'Istituto e i medici che operano nelle unità mobili Uscar. Una giornata storica e piena di significato che ha visto due figure simbolo come Claudia Alivernini e Omar Altobelli. Sono stati la prima donna e il primo uomo a ricevere il vaccino". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "La prima e giovane infermiera dell'Istituto Spallanzani con il suo sguardo fiero sull'assistenza e il secondo che ci ha emozionati con la sua commozione che ha saputo trasmettere insieme all'attenzione verso il prossimo. Non poteva esserci inizio migliore - aggiunge l'assessore - . E' tutto pronto le vaccinazioni che proseguiranno nella giornata di domani nelle province di Rieti e Viterbo e nella Asl Roma 1, Asl Roma 2, Asl Roma 3 nonché nei policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù". (Com)