Spagna: un giovane su due non ha risparmi sufficienti per aprire mutuo casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento dei giovani spagnoli che vorrebbero comprare una casa non dispone di risparmi precedenti sufficienti per pagare il 20 per cento della quota d'anticipo non coperta dal mutuo. Come riferisce il quotidiano "Expansion", è quanto emerge dal rapporto "Giovani e Casa 2020", nel quale si evidenzia che oltre al risparmio, un altro importante impedimento per i giovani è legato alla stabilità economica (18,1 per cento). Il 16 per cento, invece, ha dichiarato che proprio a causa di questa incertezza preferisce non compiere questo passo tanto importante, il 10,5 per cento preferisce attendere un calo dei prezzi degli immobili, mentre il 9 per cento non ha le idee chiare sul tipo di casa che vorrebbe comprare. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, della Mobilità e dell'Agenda Urbana, in media i giovani spagnoli che stanno pensando di acquistare una casa sono riusciti a risparmiare 12.758 euro, un importo che rappresenta solo il 37 per cento della somma necessaria per pagare l'acconto su una casa che in media si aggira intorno ai 34.194 euro. (Spm)