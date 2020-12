Legge Bilancio: Sut (M5s), approvato mio odg per proroga superbonus a tutto il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Sut, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera, segnala l'approvazione oggi da parte dell'Aula di un suo ordine del giorno alla legge di Bilancio "che impegna il governo a garantire la proroga del superbonus 110 per cento a tutto il 2023, anche avvalendosi delle risorse del programma Next generation Eu. Il governo, ora - prosegue il parlamentare in una nota - dovrà dunque individuare la modalità più celeri ed efficaci per prolungare ulteriormente la nostra misura, dopo che già in manovra l'avevamo portata a metà 2022, con possibilità di arrivare a fine 2022 per i condomini i cui lavori saranno almeno al 60 per cento a fine giugno". Il deputato aggiunge: "Per il Movimento cinque stelle è una battaglia fondamentale perché la maxi agevolazione, grazie al meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito che abbiamo messo a punto, è in grado di riattivare il comparto edilizio e l'occupazione nel settore e nell'indotto, producendo benessere diffuso e crescita economica, oltre - conclude Sut - all'enorme risparmio per i cittadini". (Com)