Roma: Cangemi (Lega), Congratulazioni e buon lavoro a Becchetti

- "Voglio rivolgere le mie congratulazioni ad Alfredo Becchetti, nominato Responsabile della Lega a Roma dal coordinatore regionale Claudio Durigon. Sono certo che le sue competenze di pubblica amministrazione rappresenteranno un valore aggiunto in vista delle prossime scadenze elettorali. A lui i miei migliori auguri di buon lavoro". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. (Com)