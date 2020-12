Milano: De Corato (Fd'I), Comune annuncia riqualificazione ex caserma Mameli, ma nessuna data inizio lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di incuria Comune di Milano ha annunciato la riqualificazione e il rilancio di due aree degradate, quella di via Rubattino, alla periferia est della città e la zona dell'ex caserma Mameli. Peccato che, per entrambe, non sia stata fornita una data di inizio lavori". Lo ha dichiarato in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale commentando l'annuncio del rilancio delle aree di via Rubattino e dell'ex caserma Mameli, zona Bicocca, da parte di Palazzo Marino. "Anzi - continua l'esponente di Fratelli d'Italia - per l'ex caserma Mameli si indica addirittura il 2030 come traguardo per la trasformazione in un parco pubblico. Ora, considerato che si tratta di aree profondamente degradate, in particolare via Rubattino meta di passaggio e di stazionamento di nomadi che arrivano con camper e roulotte, chiedo all'assessore Maran che cosa succederà da oggi al 2030? La risposta è semplice: queste aree continueranno ad essere abbandonate a se stesse e al degrado, terra franca per balordi e nomadi che transitano con i loro camper - conclude De Corato - Un bel programma per i prossimi 10 anni". (com)