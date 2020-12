Roma: Rampelli (Fd'I), da Governo via libera a status giuridico speciale per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la bocciatura da parte del governo dell'emendamento di Fratelli d'Italia relativo alle risorse economiche speciali per Roma Capitale, il Governo ci ripensa e dà via libera a un ordine del giorno prima firmataria Giorgia Meloni votato e approvato a stragrande maggioranza dall'aula". È quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, primo firmatario dopo Giorgia Meloni dell'ordine del giorno su Roma Capitale. "L'impegno prevede che il governo completi l'iter per dotare Roma di uno status giuridico speciale, portando a termine la riforma interrotta dal Governo Monti. Ringraziamo tutti per la sensibilità mostrata e per la grande trasversalità di cui la politica ha dato prova oggi. Sarà indispensabile ora vigilare affinché il Governo dia davvero seguito a questo atto d'indirizzo che ci auguriamo imprima la svolta ai destini di Roma, unica capitale europea a non avere poteri speciali e a ricevere minori risorse rispetto a quelle versate nelle casse dello Stato". (segue) (Com)