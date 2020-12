Legge Bilancio: Meloni, arrivato momento anche in Italia di riconoscere a Roma status che merita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sottolinea in merito alla legge di Bilancio che "grazie alla determinazione" di Fd'I "la Camera ha approvato all’unanimità delle forze politiche l'ordine del giorno, a nostra prima firma, per chiedere poteri e risorse adeguati per Roma Capitale. Oggi il Parlamento e il governo - continua la parlamentare in una nota - si assumono un impegno solenne per dare alla città eterna l’attenzione che attende da troppo tempo. Noi continueremo a vigilare e a lavorare in ogni sede affinché si raggiunga questo obiettivo storico nel più breve tempo possibile. Siamo orgogliosi di questo risultato e ogni italiano deve esserlo". Meloni conclude: "Ogni nazione degna di questo nome considera la sua Capitale il biglietto da visita da presentare al mondo ed è finalmente arrivato il momento, anche in Italia, di riconoscere a Roma lo status che merita". (Com)