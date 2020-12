Pd: Romano (Base riformista) a Bettini, nuovo partito di Conte toglierebbe voti anche al Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma davvero c’è qualcuno nel Pd che auspica la nascita del partito di Conte? E davvero quel qualcuno non considera che il nuovo partito di Conte toglierebbe voti proprio al Pd?". Lo scrive su Twitter Andrea Romano, deputato del Partito democratico e portavoce di Base riformista (l’area Pd guidata da Lorenzo Guerini e Loca Lotti), in riferimento all’intervista rilasciata oggi da Goffredo Bettini alla "Stampa" nella quale l’esponente democratico auspica che la "leadership di Conte si trasformi in un nuovo soggetto politico". (Rin)