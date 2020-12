Legge Bilancio: Lollobrigida (Fd'I), misure di sostegno al reddito anche per autonomi e professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo di Fd'I alla Camera, Francesco Lollobrigida, dichiara che "grazie a Fratelli d'Italia anche gli autonomi e i professionisti, iscritti alla gestione speciale Ago, avranno misure di sostegno al reddito. Con l'ordine del giorno a mia firma e approvato dalla Camera a larghissima maggioranza - continua il parlamentare in una nota in merito alla legge di Bilancio -, abbiamo impegnato l'esecutivo ad estendere l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) a tutte quelle categorie di lavoratori che non sono garantiti. Dopo l'approvazione di un nostro emendamento che stanzia un miliardo per esonerare dal pagamento dei contributi i titolari di partite Iva, che hanno avuto un calo di fatturato causato dall'emergenza sanitaria, e l'istituzione di un fondo per gli iscritti alla gestione separata Inps, con questo odg mettiamo fine a una ingiustificata discriminazione". Lollobrigida conclude: "Continuiamo a lavorare per sanare delle ingiustizie contenute in una pessima legge di Bilancio, voluta da un governo distante anni luce dai bisogni di imprese e lavoratori". (Com)