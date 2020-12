Serbia: ministro Salute, pronti a fornire vaccini alla Repubblica Srpska se necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia fornirà parte dei proprio vaccini contro il coronavirus all'entità serba della Bosnia, la Repubblica Srpska, nel caso fosse necessario. Lo ha detto il ministro della Salute serbo, Nebojsa Stefanovic, ripreso dall'emittente "N1". "Se ne abbiamo abbastanza, vorremmo dare alcuni dei vaccini alla Republika Srpska, se non riescono a procurarli. Il nostro obiettivo principale è proteggere le persone dall'infezione, per aiutare", ha detto Stefanovic. Alla domanda se si aspettasse problemi da Sarajevo nel reperire vaccini, Stefanovic ha risposto che la Serbia non ha mai rifiutato nessuno aiuto nei confronti da chi lo ha chiesto. In questo modo, ha spiegato il ministro, la Serbia aiuterebbe l'intera Bosnia-Erzegovina perché ciò significa "più investimenti nel territorio della Bosnia-Erzegovina, più persone guarite, più bambini che vanno a scuola nelle migliori condizioni". (Seb)