Pesca: Viviani (Lega), ammortizzatori sociali non bastano, stop aumento canoni demaniali

- Il deputato Lorenzo Viviani, responsabile dipartimento Pesca della Lega, annuncia che "è stato approvato un emendamento della Lega, condiviso anche da tutta la commissione Agricoltura, che prevede ammortizzatori sociali al mondo della pesca in caso di necessità. Una misura emergenziale - prosegue il parlamentare in una nota - che però non migliora il nostro giudizio sull'operato della maggioranza che non ha voluto, ad esempio, mettere mano ai canoni demaniali quintuplicati dallo scorso decreto Agosto. Avevamo presentato un emendamento alla manovra per abolire questa nuova tassa, ma non hanno voluto ascoltare le nostre proposte". Viviani aggiunge: "Come Lega continuiamo la battaglia per abolire un'imposta che dal prossimo anno potrebbe rappresentare un problema insormontabile per moltissime realtà non solo della pesca e dell'acquacultura. Il governo dia quindi seguito alle disposizioni previste dal nostro ordine del giorno e approvi quanto prima un decreto ad hoc per eliminare l'aumento dei canoni demaniali". (Com)