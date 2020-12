Covid: assessore Terzi su vaccino, anno drammatico per il Bergamasco si chiude con una speranza tangibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi possiamo intravedere una luce, l'arrivo del vaccino potrà portare progressivamente a una svolta nella battaglia con questo nemico subdolo". L'assessore regionale Claudia Maria Terzi commenta in una nota così l'avvio delle somministrazioni del vaccino anti-Covid in provincia di Bergamo, una tra le più martoriate dal coronavirus. "Questo anno drammatico per il nostro territorio, e lo dico da bergamasca, si chiude quindi - ha sottolineato l'assessore Terzi - con una speranza tangibile, con una prospettiva nuova e incoraggiante. Ringrazio di cuore tutti gli operatori della sanità bergamasca per la competenza, la generosità e lo sforzo immane che messo in campo in questi mesi". (com)