Covid: Rolfi, vaccination day anche a Brescia, Rolfi, vaccino arma più potente contro pandemia

- Vaccination day, dopo Milano il via anche nella provincia di Brescia. " Il vaccino contro il Covid è l'arma più importante che abbiamo contro la pandemia e rappresenta una speranza per il ritorno alla normalità. Dobbiamo avere fiducia nei confronti della scienza e della ricerca: è questo il messaggio che tutti i livelli istituzionali devono dare in maniera unitaria". Così l'assessore della Regione Lombardia all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, in occasione delle prime somministrazioni del vaccino anti-Covid effettuate oggi nella provincia di Brescia. Le vaccinazioni a medici e personale sanitario, sono in corso nel capoluogo, presso gli Spedali Civili. Nella struttura bresciana sono stati sottoposti a vaccinazione medici, infermieri e personale sanitario. Nel complesso sono giunte a Brescia 80 dosi. Giulia Salvalai, infermiera in Neurologia, è stata la prima operatrice a dell'ospedale a farsi vaccinare. "La regione Lombardia è in prima linea. Ora è necessaria una adeguata campagna informativa nei confronti della popolazione - ha aggiunto Rolfi nel corso della sua visita agli Spedali Civili - per fugare qualsiasi dubbio". (Com)