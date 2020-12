Libia: per i media di Tripoli la visita egiziana è il primo passo per ristabilire le relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’odierna visita a Tripoli di una delegazione egiziana rappresenta “un primo passo verso il ripristino dei normali rapporti diplomatici, economici e di sicurezza” tra Libia ed Egitto. Lo riferisce l’emittente televisiva “Libya Al Ahrar”, considerata vicina al Governo di accordo nazionale (Gna), citando fonti diplomatiche. La parte libica ha sollevato diversi punti nella discussione con la controparte egiziana, come ad esempio la riapertura dei collegamenti da e verso l'aeroporto del Cairo, il ripristino dei trasporti marittimi con l'Egitto, il miglioramento delle condizioni dei cittadini libici residenti in Egitto e la fornitura di servizi consolari egiziani a Tripoli. A tal riguardo, “Agenzia Nova” ha appreso che la delegazione egiziana, guidata dal numero due servizi segreti egiziani Ayman Badie, si è recata alle 16:00 ora di Tripoli (le 15 italiane) presso la sede dell'ambasciata egiziana in Libia, dislocata a 150 metri di distanza dall’ambasciata d’Italia a Tripoli. Si tratta della prima visita del suo genere da anni. I delegati egiziani hanno incontrato il ministro degli Esteri del Gna, Mohammed Siyala, il vice premier Ahmed Maiteeq, il capo di Stato maggiore del Gna, Mohammed al Hadad, il capo della zona militare della Tripolitania, Osama al Jweili e il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashagha alla presenza del capo dell'Intelligence di Tripoli, Emad Tarablusi. Gli incontri, secondo l’emittente “Libya Al Ahrar”, si sono tenuti al Corinthia Hotel della capitale.Va ricordato che l’Egitto sostiene notoriamente le istanze delle autorità della Cirenaica, non riconosciute al livello internazionale, ed è da tempo in rotta di collisione con la Turchia, che invece appoggia l’esecutivo con sede in Tripolitania. Proprio ieri il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, si è recato in visita-lampo a Tripoli dove ha passato in rassegna le truppe turche alleate del Gna. Citato dal quotidiano governativo turco “Daily Sabah”, Akar ha detto che l’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar e i suoi alleati saranno considerati "obiettivi legittimi" da Ankara se dovessero attaccare i militari turchi in Libia. Da parte sua, il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha più volte avvertito le forze alleate al Gna (quindi anche la Turchia) che Sirte è una “linea rossa” per la sicurezza nazionale egiziana. Eppure, secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” da fonti libiche, Turchia ed Egitto stanno da tempo negoziando dietro le quinte la pace in Libia. Lo scorso 10 novembre Sarraj ha compiuto una visita lampo alla capitale egiziana, il Cairo, dove è arrivato a bordo di un aereo privato con la moglie. La visita di Sarraj in Egitto è avvenuta circa una settimana dopo quella del ministro dell'Interno Bashagha, il 4 novembre, durante la quale quest'ultimo ha avanzato la proposta di guidare il nuovo governo unitario in cambio del suo sostegno alla figura di Aguila Saleh, presidente del Parlamento, come nuovo presidente del Consiglio di presidenza.Intanto gli Stati Uniti starebbero esercitato pressioni sulle parti in Libia affinché si abbassino i toni e si ponga fine a qualsiasi minaccia nei confronti del dialogo politico e militare in corso. Lo scrive il quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat" per far luce sullo scambio di dichiarazioni minacciose registrato di recente tra Tripoli e Bengasi. Nonostante la commissione militare mista (5+5) sia riuscita ad arrivare ad uno scambio di prigionieri (33 delle forze di Haftar contro 15 del governo del premier Sarraj), i discorsi pronunciati dal comandante di Bengasi, Haftar, e dal leader di Tripoli, Sarraj, in occasione del 69esimo giorno dell'indipendenza hanno rappresentato una sorta di escalation reciproca e di guerra verbale che potrebbe minacciare la tregua in vigore tra le parti. Il giornale di proprietà saudita riporta che nelle ultime ore sono stati avviati intensi contatti regionali e internazionali con Haftar e Sarraj per convincerli a fermare l'escalation che minaccia il cessate il fuoco, sottolineando che gli Usa in particolare di stanno prodigando per portare la calma tra le due parti e garantire un clima appropriato per un incontro decisivo del comitato 5+5. Haftar ha parlato nel suo discorso del 24 dicembre della necessità di respingere "l'occupante turco", mentre Sarraj ha detto nella stessa occasione che l'attuale finestra di opportunità per raggiungere la stabilità potrebbe non chiudersi per non riaprirsi più. (Lit)