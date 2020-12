Roma: Bordoni (Lega), buon lavoro a Becchetti e un sentito ringraziamento a Durigon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro al notaio Alfredo Maria Becchetti e un sentito ringraziamento all'onorevole Claudio Durigon". Così il consigliere di Roma Capitale Davide Bordoni, segretario in assemblea capitolina per la nomina di Alfredo Becchetti a nuovo responsabile della Lega a Roma. "La Lega continua a crescere con l'impegno di persone competenti e di valore. Oltre ad avere una grande esperienza politica ed organizzativa, Becchetti da profondo conoscitore della nostra città, è la persona giusta per poter strutturare ed organizzare al meglio la Lega nella Capitale. Con la nomina di Claudio Durigon a segretario del Lazio e oggi di Alfredo Becchetti si completa una organizzazione che, sono sicuro, a Roma darà risultati importanti per la Lega e per tutto il Centrodestra. Sentiti auguri di buon lavoro ad Alfredo Becchetti per una sfida difficile ma avvincente, il gruppo capitolino sarà al suo fianco". (Com)