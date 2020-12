Covid: all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo prime 50 vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, simbolo della lotta al Covid in tutto il mondo, oggi sono state eseguite le prime 50 vaccinazioni contro il virus. Il primo ad essere vaccinato è stato Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici della provincia di Bergamo. Poi è stato il turno degli altri rappresentanti delle professioni sanitarie: il presidente dell'ordine degli Infermieri, Gianluca Solitro, Guido Muzzi, presidente dell'ordine Tsrm-Pstrp della provincia di Bergamo (Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e tecnico di Radiologia al Papa Giovanni. A seguire è stato il turno di Luigi Greco pediatra bergamasco e membro del Cts regionale. È stata poi la volta degli operatori del Papa Giovanni. A ricevere le prime dosi 13 medici, 9 infermieri, 2 tecnici e 2 operatori socio sanitari (OSS), che non hanno contratto il virus e che in questi mesi hanno dato un contributo insostituibile contro l'emergenza sanitaria che ha sconvolto la città e la provincia di Bergamo, in particolare nella primavera di quest'anno, insieme a rappresentanti del mondo socio sanitario territoriale, tutti pronti a farsi vaccinare con l'intento di trasmettere un messaggio importante alla popolazione sul ruolo cruciale che il vaccino ha nella lotta alla pandemia da Covid-19. "Anche oggi il Papa Giovanni è in prima linea per dare il proprio contributo nella lotta contro il Covid – ha commentato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII -. Dopo tanti mesi in apnea dedicati alle cure ospedaliere e alle tante attività che hanno caratterizzato l'emergenza da oggi siamo in prima linea con i vaccini, l'unica arma agognata dal mondo intero in tutti questi mesi per porre fine alla pandemia e all'emergenza, non solo sanitaria ma anche economica e sociale, che il Covid ha determinato. Una giornata simbolica, dove a scendere in campo sono stati i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca. Ringrazio tutti quanti per aver aderito con convinzione alla campagna e ringrazio i nostri operatori in prima linea nella lotta contro la pandemia anche oggi, speriamo ultima tappa di un percorso difficile e doloroso".(com)