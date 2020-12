Roma: Zotta (Citta metropolitana), mezzi spazzaneve al lavoro a Monte Livata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi giorni I mezzi spazzaneve sono al lavoro sulle strade del territorio metropolitano nelle zone interessate dalle precipitazioni nevose che hanno caratterizzato i giorni delle feste natalizie". Lo dichiara in una nota Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma. "Il Dipartimento viabilità di Città metropolitana, ha messo a disposizione mezzi e personale soprattutto a Livata e Campo dell'Osso dove le strade provinciali sono state liberate dalla neve. Continueremo a monitorare la situazione per consentire di mantenere costante la sicurezza nelle nostre strade".(Com)