Polonia: premier Morawiecki auspica raggiungimento obiettivi in campagna vaccinazione entro giugno 2021

- Il governo polacco spera di vaccinare una quantità sufficiente della popolazione del Paese contro il coronavirus per superare la pandemia entro il secondo trimestre del 2021. Lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in una conferenza stampa in occasione dell'avvio del programma di vaccinazione in Polonia. "La vaccinazione offre una grande opportunità per liberarci dalla pandemia. Il successo del programma di vaccinazione dipende da quante persone vengono vaccinate. Più persone vengono vaccinate, prima faremo l'addio al coronavirus. Forse nel secondo trimestre (2021) sarà possibile vaccinare una percentuale sufficiente della popolazione per rendere il coronavirus un problema minore", ha spiegato Morawiecki. Il primo lotto del vaccino sviluppato da Pfizer e BioNTech contro la malattia è arrivato ieri nel Paese. Il governo prevede di ricevere circa 300 mila dosi di vaccino entro la fine di dicembre, sufficienti per vaccinare 150 mila persone. In Polonia la priorità alla somministrazione del vaccino sarà data ad anziani, persone a rischio e primi soccorritori. (Vap)