Afghanistan: il Qatar ospiterà a gennaio il prossimo round dei colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo round dei negoziati tra i talebani e il governo afgano si terrà in Qatar a partire dal prossimo mese di gennaio. Lo ha detto oggi Faraidoon Khwazoon, portavoce dell'Alto Consiglio per la riconciliazione nazionale dell'Afghanistan, l’organismo che guida il processo di pace generale del Paese. I colloqui sono iniziati il 12 settembre a Doha, ma sono stati recentemente sospesi fino al 5 gennaio. “Il comitato direttivo del Consiglio (...) ha deciso di tenere i colloqui a Doha", ha scritto Khwazoon su Twitter, aggiungendo che molti dei paesi che in precedenza si erano offerti volontari per ospitare i colloqui si sono tirati indietro a causa della pandemia di Covid-19. Intanto il presidente Ashraf Ghani e Abdullah Abdullah, capo dell’Alto consiglio per la riconciliazione, hanno tenuto oggi una riunione incentrata proprio sulla sede del prossimo round negoziale. All'inizio di dicembre, i mediatori di entrambe le parti hanno deciso di prendersi una pausa dopo mesi di riunioni spesso frustranti, bloccate da controversie sul quadro base delle discussioni e su interpretazioni religiose (i talebani, infatti, insistono per voler attuare la shari'a). Prima della sospensione, i negoziatori avevano finalmente annunciato di essere pronti a procedere con gli elenchi preliminari dei punti all'ordine del giorno. Ghani e alcuni altri alti funzionari afgani hanno chiesto che il prossimo ciclo di riunioni si tenesse in Afghanistan, richiesta tuttavia malvista dai talebani. Il gruppo armato ha un ufficio politico a Doha e la sua squadra negoziale, spiega l'emittente televisiva panaraba "Al Jazeera", risiede nel Paese del Golfo. I colloqui fanno seguito a uno storico accordo Usa-talebani firmato a febbraio per il ritiro delle truppe Nato entro il maggio 2021. I piani per rinnovare i negoziati giungono dopo un'ondata di violenza in tutto l'Afghanistan negli ultimi mesi, inclusa Kabul, con attentati dinamitardi e uccisioni mirate di personaggi di spicco. (Res)