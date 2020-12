Covid: Portogallo, isolata variante più contagiosa a Madeira

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'isola portoghese di Madeira è stata rilevata la nuova variante del coronavirus legata a un rapido aumento dei contagi nel Regno Unito. Si tratta del primo rilevamento della variante nel Paese, come spiegato dalla protezione civile regionale, ed è stata riscontrata in viaggiatori provenienti dal Regno Unito. Le autorità non hanno però ancora specificato quanti casi siano stati riscontrati. "Questa identificazione è stata possibile solo grazie al lavoro sviluppato dal centro di screening presso l'aeroporto internazionale di Madeira che consente di tracciare, identificare e inoltrare casi positivi all'isolamento quando rilevati", ha affermato in una dichiarazione la protezione civile di Madeira. In risposta alla nuova variante e come altri Paesi dell'Unione Europea, il Portogallo ha annunciato la scorsa settimana la decisione di chiudere i suoi confini con il Regno Unito, fatta eccezione a persone già residenti sul proprio territorio e dei cittadini portoghesi che vivono nel Regno. Il Portogallo, con poco più di 10 milioni di persone, ha registrato 6.619 decessi per coronavirus e un totale di 394.573 contagi, in aumento di 1.577 casi da ieri. (Spm)