- In Lombardia oggi continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-5) e nei reparti (-38) anche se crescono, in percentuale, i nuovi positivi: a fronte di 4.901 tamponi effettuati sono 466 i nuovi positivi (9,5 per cento). È quanto emerge dal quotidiano report pubblicato dalla Regione, da cui emerge anche che sono 49 i decessi e 712 i guariti dimessi. (Rem)