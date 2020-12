© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per esibizionismo il governatore De Luca ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, Forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alla vaccinazione anti Covid-19 effettuata oggi dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. (Rin)