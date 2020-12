Libia: media Gna, visita egiziana a Tripoli primo passo per ristabilire relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’odierna visita a Tripoli di una delegazione egiziana rappresenta “un primo passo verso il ripristino dei normali rapporti diplomatici, economici e di sicurezza” tra Libia ed Egitto. Lo riferisce l’emittente televisiva “Libya Al Ahrar”, considerata vicina al Governo di accordo nazionale (Gna), citando fonti diplomatiche. La parte libica ha sollevato diversi punti nella discussione con la controparte egiziana, come ad esempio la riapertura dei collegamenti da e verso l'aeroporto del Cairo, il ripristino dei trasporti marittimi con l'Egitto, il miglioramento delle condizioni dei cittadini libici residenti in Egitto e la fornitura di servizi consolari egiziani a Tripoli. A tal riguardo, “Agenzia Nova” ha appreso che la delegazione egiziana, guidata dal numero due servizi segreti egiziani Ayman Badie, si è recata alle 16:00 ora di Tripoli (le 15 italiane) presso la sede dell'ambasciata egiziana in Libia, dislocata a 150 metri di distanza dall’ambasciata d’Italia a Tripoli. Si tratta della prima visita del suo genere da anni. I delegati egiziani hanno incontrato il ministro degli Esteri del Gna, Mohammed Siyala, il vice premier Ahmed Maiteeq, il capo di Stato maggiore del Gna, Mohammed al Hadad, il capo della zona militare della Tripolitania, Osama al Jweili e il ministro dell'Interno libico, Fathi Bashagha alla presenza del capo dell'Intelligence di Tripoli, Emad Tarablusi. Gli incontri, secondo l’emittente “Libya Al Ahrar”, si sono tenuti al Corinthia Hotel della capitale. (segue) (Lit)