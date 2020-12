Covid: in Grecia si vaccinano presidente Sakellaropoulou e premier Mitsotakis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tre massime cariche istituzionali della Grecia, la presidente Katerina Sakellaropoulou, il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e il presidente del Parlamento, Constantine Tassoulas, sono stati vaccinati oggi contro il coronavirus. "Questo Natale, la scienza ci ha fatto il regalo più grande", ha dichiarato Sakellaropoulou dopo essersi sottoposta alla vaccinazione intorno alle 14 (ora di Atene). Sakellaropoulou è la prima rappresentante delle istituzioni a cui è stata data la priorità nel ricevere il vaccino. "Questo è un grande giorno per la scienza e l'Unione europea, che ha distribuito i vaccini contemporaneamente a tutti gli Stati membri. Noi veniamo vaccinati per primi per dimostrare che il vaccino è sicuro ed efficace . Ci auguriamo che, con il tempo, anche quelli dei nostri concittadini che sono sospettosi della vaccinazione saranno convinti che sia la cosa giusta da fare", ha detto Mitsotakis. (Gra)