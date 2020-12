Covid: Garattini (istituto Negri), tempi ridotti grazie ad assenza burocrazia e grande investimento pubblico - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La velocità con cui si è arrivati al vaccino è stata data da molti fattori: primo dal fatto che è mancata la burocrazia che normalmente richiede mesi prima di cominciare a fare qualsiasi cosa, poi c'è stato il fatto che la tecnologia Rna accelera molto i tempi e poi c'è stato un grande investimento pubblico: molti miliardi che sono stati messi a disposizione e che quindi hanno permesso non soltanto di camminare velocemente, ma anche di produrre nel tempo il vaccino". Lo ha detto il presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" Silvio Garattini al suo arrivo all'ospedale Niguarda di Milano per l'inaugurazione della campagna vaccinale contro il Covid-19 commentando con i giornalisti i tempi stretti in cui sono stati realizzati i vaccini. (Video: Agenzia Nova) (Rem)