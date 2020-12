Covid: prosegue piano vaccini Lazio, oggi 130 a Spallanzani, domani Asl e ospedali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, secondo quanto rende noto la Regione Lazio, saranno vaccinati per la Asl Roma 1: Enrico Di Rosa (medico), Rosaria Nappi (assistente sanitario), Loredana Puglia (infermiera), Emanuela Saponieri, (infermiera) e Marco Sereni (infermiere). Per la Asl Roma 2: Chiari Stefano (infermiere), Trani Federica (medico), Cuomo Simona (infermiera), Schilizzi Serena (medico) e Mango Ruggiero (medico). Nella Asl roma 3 riceveranno il vaccino: Di Sarno Vincenza (infermiera), Carmela Mugnos (infermiera), Daniela Reggiani (infermiere), Massimo Morosetti (medico) e Silvio Sirio (infermiere). Alpoliclinico Umberto I: Sarcina Gloria (infermiera), Piazzolla Mario (medico), Katia Bruno (medico), Enrico Mauriello (infermiere) e Maria D'Esimio (infermiera). Per l'ospedale Sant'Andrea: Alessia Buschi (infermiera), Sara Della Valle (infermiera), Rita Bonfini (medico), Sabrina Dormi (infermiera) e Laura Francavilla (infermiera). (segue) (Rer)