Legge Bilancio: Porchietto (FI), finalmente si apre dialogo con governo su tema neve

- La deputata e responsabile del dipartimento Attività produttive di Forza Italia, Claudia Porchietto, dichiara: "Chiedevamo da tempo un segnale forte e oggi è finalmente arrivato. Auspico che sia il primo passo per un lavoro di squadra che abbia come unico obiettivo quello di sostenere il sistema della neve e della montagna". Parlando a margine delle votazioni in Aula oggi alla Camera, sulla legge di Bilancio, la parlamentare osserva: "Con l'approvazione all'unanimità del mio ordine del giorno, il governo ha assunto l'impegno ad adottare le misure necessarie a sostenere il sistema. Pertanto, sono certa che dal punto di vista operativo accoglierà il suggerimento contenuto in esso: utilizzare un modello di risarcimento simile a quello che la Francia ha già messo in atto, basato, per quanto riguarda gli impianti sciistici, sui costi fissi dell'esercizio. Costi che, ricordo, sono già stati praticamente tutti sostenuti ancor prima della partenza della stagione in corso, in un anno in cui i ricavi saranno necessariamente e purtroppo ridotti al lumicino". Per l'esponente di FI, "altrettanto importante sarà permettere ai maestri di sci di accedere ai fondi di solidarietà chiedendo il contributo sulla perdita di fatturato, senza dimenticare l'insieme delle attività commerciali situate nelle stazioni sciistiche e nelle corrispondenti vallate. Vigileremo con attenzione - conclude Porchietto - sulla messa in atto di misure concrete e rapide per la montagna e il settore sciistico ma forse finalmente, siamo sulla buona strada".(Rin)