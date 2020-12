Legge Bilancio: FI, bene impegni governo a favore medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati di Forza Italia, Maurizio D'Ettore e Stefano Mugnai, dichiarano di essere "molto soddisfatti per l'approvazione dell'ordine del giorno, a prima firma onorevole D'Ettore, alla legge di Bilancio 2021 con cui si impegna il governo a valutare con sollecitudine il riconoscimento di un'apposita ed equa retribuzione per i medici specializzandi che prenderanno parte alla campagna vaccinale contro il Covid-19 e a prevedere ulteriori provvidenze per gli specializzandi in relazione alle funzioni ospedaliere assegnate. Un giusto riconoscimento - continuano i due parlamentari in una nota congiunta - per quei giovani medici che prestano servizio nel e per il Servizio sanitario nazionale e che continuano a dare un contributo professionale straordinario ed irrinunciabile in questo difficile momento di emergenza sanitaria. Avevamo assunto l'impegno con i medici specializzandi di portare le loro richieste all'immediata attenzione del governo e così è stato. Abbiamo ottenuto questo primo importante risultato - concludono D'Ettore e Mugnai - e adesso ci batteremo per la sollecita adozione di provvedimenti che vadano nella direzione assunta dal Parlamento e sostenuta dal governo nell'interesse degli specializzandi". (Com)