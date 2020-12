Legge Bilancio: Brescia (M5s) a Lamorgese, fondi rapidi a Comuni interessati da flussi migratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, in una lettera inviata al ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rileva che "la legge di Bilancio stanzia 5 milioni a favore dei Comuni confinanti con altri Paesi europei e dei Comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. Tale stanziamento, frutto di un emendamento a mia prima firma - continua il parlamentare -, risponde a diverse sollecitazioni di alcuni sindaci durante le audizioni sul decreto Sicurezza. La misura ha trovato un'ampia condivisione tra le diverse forze politiche e spero che venga adottato rapidamente il decreto attuativo, in capo al suo ministero, sui criteri e sulle modalità di concessione del contributo ai diversi comuni". L'esponente del M5s, che ha sentito il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, aggiunge: "Comuni come Ventimiglia, gli enti del Friuli Venezia-Giulia al confine con la Slovenia o diversi Comuni siciliani fronteggiano per la loro posizione geografica un fenomeno che è strutturale e altrettanto strutturale dovrebbe essere la risposta dello Stato. Dai territori ho riscontrato forte apprezzamento trasversale per questo nostro impegno parlamentare". Nella lettera, il presidente Brescia ha inoltre ringraziato il ministro Lamorgese "per l'impegno del Viminale in quest'anno difficile e per il lavoro che sotto la sua regia ha portato questa maggioranza a una revisione intelligente e puntuale dei cosiddetti decreti Sicurezza". (Com)