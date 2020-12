Covid: presidente cipriota Anastasiades si vaccinerà domani mattina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, si vaccinerà domani mattina contro il coronavirus in diretta televisiva nazionale. Secondo i media cipriota, anche a Cipro sono iniziate le oggi le somministrazioni del vaccino sviluppato da BioNTech e Pfizer e verrà data massima priorità ai residenti di case per anziani e agli operatori socio-sanitari. Cipro dovrebbe ricevere circa il 28 per cento della quantità totale di dosi ordinata e l'86 per cento della quantità prevista entro il primo trimestre del 2021. Il cronoprogramma prevedere la somministrazione del primo lotto di vaccini a circa 8 mila persone, con priorità data ai residenti e al personale delle case di cura, nonché agli operatori sanitari dell'ospedale Covid di Famagosta. (Res)