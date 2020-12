Covid: Algeria avrà vaccino russo Sputnik V e cinese Sinopharm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria non ha ancora deciso quale vaccino anti-Covid acquistare, ma è molto probabile che alla fine si doterà dei sieri russo Sputnik V e cinese Sinopharm. Lo ha detto il dottor Mohamed Yousfi, responsabile delle malattie infettive dell'ospedale Boufarik, in un’intervista al sito web d’informazione “Tsa Algerie”. “La tendenza propende verso il vaccino russo, ma la decisione spetta alle autorità pubbliche. Conosciamo la disponibilità di vaccini sul mercato e le possibilità dell'Algeria. Allo stesso modo, siamo in grado di determinare le condizioni logistiche richieste per un particolare vaccino. E sulla base di tutto ciò, i vaccini più vicini (a cui l'Algeria potrebbe guardare) rimangono quello russo e cinese”, ha detto Yousfi. A occuparsi dell’arrivo dei lotti sarà l'Istituto Pasteur. “Abbiamo il vantaggio di avere un'infrastruttura sanitaria che copre l'intero Paese. In ogni regione c'è almeno un policlinico e gli operatori sanitari hanno già familiarità con i vaccini. Ma per convincere la popolazione dell'importanza della vaccinazione, è necessario intraprendere una campagna di sensibilizzazione aggressiva attraverso il coinvolgimento degli operatori sanitari, dei media e delle autorità pubbliche. È fondamentale far parlare gli specialisti che conoscono i dati e il personale sanitario che deve essere la spina dorsale di questa campagna”, ha detto Yousfi. (Ala)