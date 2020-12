Covid: assessore De Corato, data di oggi finirà in libri di storia, è inizio percorso verso uscita da tunnel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La data di oggi resterà segnata sui libri di storia perché indica l'inizio di un percorso che ci porterà fuori dal tunnel della pandemia". Lo ha dichiarato in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale in occasione dell'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19. "Una data storica anche per Milano e tutta la Lombardia, una delle regioni più duramente colpite dal Coronavirus", ha aggiunto De Corato che stamattina insieme al presidente Attilio Fontana, all'assessore al Welfare Giulio Gallera ed al sottosegretario alla presidenza Alan Rizzi ha partecipato al 'Vaccination Day' organizzato all'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda a Milano. "La mia presenza - ha sottolineato l'assessore regionale - ha voluto significare un omaggio e un ringraziamento sentito a tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine e dell'Esercito, che hanno permesso il trasporto in sicurezza delle prime dosi di vaccino a Milano e nelle altre province lombarde. Un impegno prezioso e quotidiano, al fianco del personale medico e degli operatori sanitari, che va riconosciuto da tutta la collettività". (com)