Francia: tifone Bella colpisce il nord del Paese, 13 mila case senza elettricità

- Il tifone Bella ha colpito diversi dipartimenti nel nord e nell'ovest della Francia. Oggi nella regione di Nord-Passo di Calais sono state registrate raffiche di vento a 136 chilometri orari mentre oltre 13 mila abitazioni sono ancora senza elettricità. Secondo i media francesi, oltre 6 mila case senza elettricità si trovano in Normandia, 3 mila nel Nord-Passo di Calais e 4 mila in Bretagna. I vigili del fuoco Nord-Passo di Calais hanno effettuato una quarantina di interventi durante la notte. Un maxi tamponamento è stato causato dalla caduta di un albero sulla A1, in direzione Parigi-Lille.(Frp)