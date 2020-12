Legge Bilancio: Coldiretti, aiuti a settori strategici made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati inoltre confermati - prosegue la nota - l’esonero contributivo biennale per le nuove imprese agricole di giovani under 40 e l’esenzione Irpef per redditi dominicali e agrari, mentre è stata ridotta l’Iva al 10 per cento per piatti pronti e pasti cotti e rinviata a gennaio 2022 la sugar tax che rappresenta solo un onere per le imprese, mentre anziché tassare le bevande bisognerebbe aumentarne il contenuto di frutta. Rifinanziato per 70 milioni il Fondo di solidarietà nazionale con interventi indennizzatori a favore di imprese agricole danneggiate da avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi dal 1 gennaio 2019 e destinati 40 milioni sono destinati al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di fronte ad una emergenza senza precedenti che - conclude la Coldiretti - ha fatto salire a più di 4 milioni il numero di poveri che hanno bisogno di aiuto anche per mangiare. (Com)