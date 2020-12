Covid: vaccination day al via anche a Como, Turba, il grande momento è arrivato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaccination day, dopo Milano il via anche nella provincia di Como. "Oggi finalmente il grande momento è arrivato. La scienza vincerà contro tutti e tutto. È un giorno simbolico molto importante, direi storico, per questo era doveroso essere presente". Così il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba, in occasione delle prime cinquanta somministrazioni del vaccino anti-Covid nella provincia di Como. Le vaccinazioni a medici e personale sanitario, sono in corso presso l'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, in provincia di Como. "Il pensiero in questo momento va a chi purtroppo non c'è più - ha chiosato il sottosegretario Turba, riprendendo le parole espresse dal governatore Fontana al Niguarda - e a chi sta ancora lottando contro questo maledetto virus. È arrivato il momento di un primo grande riconoscimento alle tante persone che stanno lottando da mesi, sacrificando famiglie e affetti per salvare tante vite umane". "Non vedo l'ora di vaccinarmi. Aspetterò giustamente il mio turno, dando precedenza - ha concluso - a chi ne ha più bisogno e diritto. Spero che saremo in tantissimi perché il vaccino rappresenta la vera e unica via di uscita da questo incubo". (Com)