© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi vaccinerò al San Raffaele, non partecipo a passerelle”. Così su Twitter il primario di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, in merito al "Vaccination day", che si è svolto oggi all'ospedale Niguarda per lanciare la campagna vaccinale contro il Covid-19. (Rem)