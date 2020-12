Francia: ministro Salute, terza serrata anti Covid non è da escludersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una terza serrata a livello nazionale in Francia non è da escludersi qualora la situazione epidemiologica nel Paese "dovesse peggiorare". Lo ha detto il ministro della Salute francese, Olivier Veran, in un'intervista al settimanale “Journal du Dimanche” in occasione dell’avvio della campagna di vaccinazione contro il coronavirus in Francia e in tutti gli Stati membri dell’Unione europea. "Non escludiamo mai misure che potrebbero essere necessarie per proteggere la popolazione. Ciò non significa che abbiamo deciso, ma che osserviamo la situazione ora per ora", ha aggiunto il ministro che sulle eventuali reazioni allergiche al vaccino sviluppato da Pfizer e Biontech ha detto: “Il rischio è estremamente basso".(Frp)