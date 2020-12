Covid: Pregliasco su vaccino, studi comparabili con altri farmaci, alcuni sanitari ripassino immunologia - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sempre visto queste esitazioni, in questo caso c'è poi la velocità con cui si è arrivati alla registrazione, ma posso confermare che il numero di volontari e la dimensione di studi clinici per questo vaccino è assolutamente comparabile con quello di altre vaccinazioni e altri farmaci, quindi la sicurezza è garantita". Lo ha detto il dottor Fabrizio Pregliasco, virologo e presidente dell'Anpas, davanti all'ospedale Niguarda di Milano per l'avvio della campagna vaccinale contro il covid-19. (Video: Agenzia Nova) (Rem)