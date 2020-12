Covid: assessore Lombardia Gallera, pazienti con "variante inglese" monitorati e messi in isolamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I casi di 'variante inglese' sono stati individuati nell'area dell'Insubria e processati dal San Matteo di Pavia. È chiaro che la situazione va tenuta sotto controllo, abbiamo individuato subito le persone e messe in isolamento, speriamo che non si diffonda". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine dell'avvio della campagna vaccinale Covid parlando con i giornalisti sui due casi con variante inglese accertati nei giorni scorsi in regione. (Rem)